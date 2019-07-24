Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kampa girdi

Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Bolu'ya gelen 9'u sporcu toplam 19 kişiden oluşan milli takım, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Yatılı Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Milli sporcular, Dünya Şampiyonası çalışmaları kapsamında Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yapıyor.

Bolu kampını 27 Temmuz'da tamamlayacak milli cimnastikçiler, daha sonra İzmir'de yükselme kampına katılacak.

Bolu'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sporcularla bir araya geldi.

"En büyük hedefimiz takım olarak olimpiyatlara gitmek"

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiğinin koymuş olduğu en büyük hedefin, artistik jimnastik erkek milli takımının olimpiyatlara gitmesi olduğunu söyledi.

Bunun, bugüne kadar konulan en büyük hedef olduğunu aktaran Çelen, "Çünkü tarihimizde olimpiyatlara sadece 2012'de Londra'da Göksu Üçtaş Şanlı ile gittik. 2016'da bir olan sporcu sayısını Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan ile 2'ye çıkarttık. Amacımız 2020'de Tokyo'ya 3 kişi gitmek. Bu yakın hedefimiz. Uzak hedefimiz ise milli takımın tamamını götürmek. Takım olarak götürebilirsek orada final ve madalya şansımız doğabilecek durumda." diye konuştu.

Çelen, kamplar ve hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğini, Avrupa ve üniversite oyunlarından sonra 1-2 haftalık ara verildiğini anlatarak, "Tatil sürecinin ardından Bolu'da bir toparlanma kampıyla çalışmalara yeniden başladık. A Milli takımımız Bolu'da kampta. Buradan İzmir'e gidecekler. Daha sonrasında Mersin'de bir şampiyona düzenleyeceğiz. 20 ülke iştirak edecek. Ondan sonra bir Türkiye Şampiyonası var. Hollanda'da bir turnuvaya gidecekler. Sonrasında ekim ayında Stuttgart'ta Dünya Şampiyonası olacak. Artık Dünya Şampiyonasının son durağı orası olacak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara katılacak sporcuların Dünya Şampiyonasında belirleneceğine işaret eden Çelen, "Dünya sıralamasında şu anda 15'inci olan takımımızın ilk 12'ye girip takım olarak olimpiyatlara gitmesini istiyoruz. Buna hepimiz inanıyoruz. Umut ediyorum bunu başaracağız." dedi.

Kaynak: AA