Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, seçimin geride kaldığını, artık ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin demokratik bir havada geçtiğini ve Türkiye'nin sandığa gidip özgürce iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sandıktan çıkan iradeye bütün partilerin saygı duyması gerektiğini kaydeden Uslu, "Türkiye'nin önünde 4,5 yıl gibi uzun bir zaman var. Bu seçim sürecinde de hepimizin gördüğü, herkesin de en fazla konuştuğu ekonominin ne olacağı yönündedir. Bütün siyasi partilerimiz buna değindi. Biz iş dünyası olarak bu seçimden sonra önümüzdeki 4,5 yılda ülkede ekonomiyi nasıl canlandırırız, işsizliği nasıl aşağıya çekeriz, cari açığın önüne nasıl geçeriz? Bunları düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir reform ve yeni bir anlayışla ekonomiyi canlandırma adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Uslu, "İş dünyası olarak arzuladığımız, gerek iktidardan, gerek muhalefet partilerinden beklentilerimiz bu yöndedir. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir devlet. Seçim geride kaldı. Artık ekonomiye odaklanmamız lazım. Ekonomi üzerinde yeni reformların yapılması, yeni teşviklerin verilmesi lazım. İstikrar açısından ülkenin topyekun ekonomiye odaklanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA