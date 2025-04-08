Arsenal Real Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) Arsenal Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Arsenal Real Madrid özet ve önemli dakikalar! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Arsenal Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Arsenal Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Arsenal Real Madrid Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Arsenal Real Madrid özet videosu!
Arsenal Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arsenal Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Arsenal Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Arsenal Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Arsenal Real Madrid Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Arsenal Real Madrid özet videosu haberimizde...
ARSENAL REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
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ARSENAL REAL MADRİD ÖZET
Arsenal Real Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Arsenal Real Madrid maçı 2-0'lık Arsenal üstünlüğüyle devam ediyor.
ARSENAL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Arsenal Real Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.