Arsenal Newcastle United hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Arsenal, yaz transfer döneminde yaptığı önemli transferlerle dikkat çekiyor. Newcastle United ise yeni sezona dengeli bir kadro ile başlamak istiyor. Maç, 27 Temmuz 2025 Pazar günü Singapur Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Arsenal NewcastleUnited hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED SİNGAPUR'DA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Geride kalan sezon beklentilerin uzağında kalan Newcastle United ile Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal, dikkat çekici bir hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Singapur'daki bu özel karşılaşma, TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak ve dev ekiplerin sezon öncesi taktik denemelerine sahne olacak. Maçın detaylı saat bilgisi ve yayın planı yazımızda yer alıyor.

HAZIRLIK MAÇINDAN FAZLASI: TAKTİKSEL GÜÇ GÖSTERİSİ

Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United, yeni sezon hazırlıklarının bir parçası olarak Asya kıtasında buluşuyor. Ancak bu karşılaşma sıradan bir hazırlık maçının ötesinde; iki takımın da taktiksel planlarını test edeceği, prestij niteliği taşıyan bir mücadeleye dönüşüyor. Singapur'un sıcak ve nemli atmosferinde oynanacak karşılaşma, her iki kulübün de sezon öncesi performansı hakkında güçlü ipuçları verebilir.

TRANSFERLERLE GÜÇLENEN ARSENAL

Arsenal cephesi, 2025 yaz transfer dönemine damgasını vuran transferlerle dikkatleri üzerine çekti. İspanyol savunmacı Cristhian Mosquera ve hücumun yeni silahı Viktor Gyökeres, teknik patron Mikel Arteta'nın planlarında önemli roller üstleniyor. Mosquera'nın savunmadaki soğukkanlı tavrı ve oyun kurulumundaki etkinliği, Arsenal taraftarına umut aşılıyor. Gyökeres'in ileri uçtaki hareketliliği ve gol vuruşlarındaki becerisi ise rakip savunmalar için ciddi tehdit oluşturuyor.

NEWCASTLE UNITED'DA BELİRSİZLİKLER

Newcastle United açısından ise yaz dönemi pek de huzurlu geçmedi. Özellikle golcü Alexander Isak'ın olası ayrılığı kulislerde sıkça konuşulurken, teknik direktör Eddie Howe yeni sezona dengeli bir kadro ile başlamak istiyor. Bu özel karşılaşma, takım içindeki eksiklikleri tespit etmek açısından önem taşıyor. Özellikle orta sahada yaşanan uyum sorunları ve yeni isimlerin sisteme entegrasyonu dikkatle takip ediliyor.

GENÇLERİN ŞANSI, RAKİPLERİN SINAVI

Her ne kadar "hazırlık maçı" etiketi taşısa da, bu mücadele rotasyon oyuncuları ve genç yetenekler için kendini gösterme fırsatı sunuyor. Arsenal'in genç yıldız adayları bu tür maçlarda sahne almak isterken, Newcastle'ın yedek kulübesindeki oyuncular da forma savaşı verecek. Mücadeledeki tempo ve rekabet seviyesi, izleyenlere heyecan dolu bir futbol şöleni vaat ediyor.

YAYIN DETAYLARI: TRT SPOR EKRANLARINDA

Bu önemli hazırlık maçına olan ilgi yalnızca İngiltere ve Singapur'la sınırlı değil. Türkiye'deki Premier Lig takipçileri de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Hazırlık maçının yayın hakları, farklı bir organizasyon kapsamında TRT Spor'a geçti. Bu durum, futbolseverler açısından beklenmedik ancak olumlu bir gelişme oldu.

MAÇ SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Arsenal ile Newcastle United arasında oynanacak olan mücadele, 27 Temmuz 2025 Pazar günü Singapur Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek. Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de bu heyecana erişim sağlanabilecek. İngiltere'de ise her iki kulüp, kendi resmi dijital platformları aracılığıyla karşılaşmayı ücretli olarak yayınlayacak.