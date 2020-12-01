Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu
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Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu

01.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:19

Arsenal maçında David Luiz ile çarpışan ve kafatası kırılan Wolverhampton'un golcüsü Raul Jimenez ameliyat oldu. 29 yaşındaki Meksikalının ameliyatı başarılı geçti ve oyuncu dinlenmeye çekildi.

Wolverhampton'un Arsenal deplasmanında David Luiz ile çarpışarak kafatası kırılan golcüsü Raul Jimenez ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Jimenez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. Futbolseverleri korkutan sakatlığın ardından oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken oyuncunun şimdilerde dinlenmeye çekildiği ifade edildi.

ARSENAL'E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Wolverhampton kulübü, Arsenal kulübüne oyuncunun sağlık durumu ile ilgili verdiği destek ve hızlı hareket edilmesi için sağladığı imkanlara teşekkür ederek oyuncunun iyileşme süresine göre sahalara döneceğini belirtti.

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Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu
Haber Yorumları (2)
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