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Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Montreal Impact'ı çalıştıran Thierry Henry, New England Revolution ile oynadıkları maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

10.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:24

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan ve farklı formattaki turnuvayla yeniden start alan MLS'de, Montreal Impact ile New England Revolution karşı karşıya geldi.

Fransa Milli Takımı ve Arsenal ile çok sayıda zafere imza atan 42 yaşındaki Henry, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek tepki gösterdi.

Minnesota Savcılığı, soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, polis memurunun 8 dakika 46 saniye George Floyd'un boynuna diziyle baskı uyguladığını kaydetmişti.

"SİYAHİLERİN HAYATI DEĞERLİDİR"

Protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı siyah tişört giyen Henry, daha önce ırkçılık karşıtı kampanyalara destek vermişti.

Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti
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