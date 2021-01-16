Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye hafta sonu imza atacağı ileri sürüldü
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Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye hafta sonu imza atacağı ileri sürüldü

16.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:57

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaşıyor. Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan yıldız futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile bu hafta imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye transferi son noktaya gelen Mesut Özil, Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

İngiliz basınında transferin bittiği yönünde geniş yer buldu. Mesut'un ilk planda sezon sonuna kadar alacağı 7 milyon Pound'u istediği fakat erken fesih konusunda bir anlaşma sağlandığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Mesut Özil ile Arsenal arasında yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı. Haberde yıldız futbolcunun bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği belirtildi.

Mesut Özil ve ailesi için Fenerbahçe'ye transferin öncelik olduğu ki bu doğrultuda da Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardığı belirtilirken Mesut'un bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.

ARSENAL MACERASI SONA ERDİ

Mesut Özil, 2013'te 47 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olmuştu. Bugün yapılan görüşmelerde fesih adına alınan olumlu sonuçla 7 yıllık Arsenal dönemi sona erdi.

Arsenal kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mesut Özil, 141 maçta 50 asiste ulaşarak Premier Lig tarihinde 50 asist barajına en hızlı ulaşan oyuncu olmuştu. 2015-16'da 19 asist ile Premier Lig'in asist kralı olan Mesut Özil, 2009-10'da Bundesliga'da Schalke ve 2011-12'de İspanya La Liga'da Real Madrid ile elde ettiği bu başarıya bir kez daha ulaşmıştı. Mesut Özil böylece beş büyük lig olarak adlandırılan La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig arasında üç farklı ligde asist kralı olan ilk ve tek oyuncu olmuştu.

Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye hafta sonu imza atacağı ileri sürüldü
Haber Yorumları (4)
1907: Kıskanç Galip Ömer Teyfikler doluşmaya başlamış bile
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ÜLKEMİZDEKİ SEFALETE BAK: giden paralara bak.
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TOSUNPAŞA: GEL ÇİFTLİĞİ BULDUN YAN GEL YAT
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