Arsenal'in hiç Şampiyonlar Ligi kupası var mı?

Londra'nın güneydoğusunda Woolwich semtinde kurulan kulüp, 1913'te şehrin kuzeyine, Highbury semtine taşındı. Son olarak 2006'da da Holloway semtindeki Emirates Stadyumu'na taşındı. Peki, Arsenal'inŞampiyonlar Ligi'ni kazandı mı?

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Arsenal, toplamda kazandığı 46 kupayla birlikte İngiliz futbolunda Manchester United ve Liverpool'un ardından en çok kupa kazanan kulüptür. Kazandığı 13 Lig Şampiyonluğu ile yine bu iki kulübün ardından en çok şampiyon olan üçüncü ekiptir. Aynı zamanda, kazandığı 14 FA Kupası ile birlikte bu kupayı en çok kazanan takım konumundadır. Arsenal'ın başarılarında, aynı sezonda hem Lig Şampiyonluğunu hem de FA Cup'ı 3 kere (1971, 1998, 2002) kazanma rekoruda bulunmaktadır. Takım, yine 3 kez bunu başaran Manchester United ile bu başarıyı paylaşmaktadır. Arsenal, ayrıca 1993 yılında, İngiliz futbolunda ilk kez gerçekleşen bir olayla, aynı sezonda hem FA Kupası'nı hem de Lig Kupası'nı kazanarak tarihe geçmiştir. 2006 yılında ise Şampiyonlar Ligi Finaline çıkarak, bunu başaran ilk Londra ekibi olmuşlardır. Londra'daki diğer ezeli rakipleri olan Chelsea ve Tottenham ile karşılaştırıldığında, kazanılan kupa sayısı anlamında en başarılı Londra kulübü Arsenal'dir. Aynı zamanda 2003-04 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Arsenal, lig tarihindeki ilk ve tek altın şampiyonluk kupasının da sahibidir.

Arsenal, ligde en iyi başarıyı gösteren ekip olarak ligi sadece 7 kere 14. sıranın altında bitirmiştir. 1900 ile 1999 yılları arasındaki sezonlarda, en iyi ortalamayı tutturdular ve bu yıllarda, ligi 8,5 ortalama sırayla bitirdiler. Ayrıca, 2002 ve 2003 yıllarında art arda iki kere FA Cup'ı kazanarak, bunu başaran 5. takım oldular.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamadı.