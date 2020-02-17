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Arsenal 4-0 Newcastle United

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada NicolasPepe, 90. dakikada Mesut Özil ve 90 5. dakikada Alexandre Lacazette attı.

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37
Arsenal 4-0 Newcastle United

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada , 57. dakikada Nicolas


Pepe, 90. dakikada ve 90 5. dakikada Alexandre Lacazette attı.


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.


Arsenal bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Newcastle United 31 puanda kaldı.


Kaynak: Hürriyet

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