SPOR Arkasspor'un sağlık sponsoru Medicana oldu

SPOR Arkasspor'un sağlık sponsoru Medicana olduONUR ATIŞ / İZMİR, (DHA)- AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un Medicana International İzmir Hastanesi'yle gerçekleştirdiği sağlık sponsorluğu anlaşması, 2021-22 sezonu için de yenilendi.

SPOR Arkasspor'un sağlık sponsoru Medicana oldu

ONUR ATIŞ/ İZMİR, (DHA)- AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un Medicana International İzmir Hastanesi'yle gerçekleştirdiği sağlık sponsorluğu anlaşması, 2021-22 sezonu için de yenilendi.

Avrupa şampiyonu unvanıyla uluslararası başarılara imza atan, yetiştirdiği oyuncularla Türk voleybolunun gelişmesine önemli katkılar sağlayan Arkasspor'un 2021-22 sezonu sağlık sponsoru, Medicana oldu. İmza töreninde, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve Arkasspor Kulübü Asbaşkanı Cenk Değer yer aldı.

Sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, bu nedenle hastanelerinin bulunduğu her ilde, tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade etti. Ünal, "İzmir'de geçtiğimiz yıl 9 Eylül gibi önemli bir tarihte hastanemizi açtık. İzmir halkının da bize çok büyük bir teveccühü oldu. İzmir halkının bu ilgisine muhakkak ki karşılık vermek, sağlık ve sporu yan yana getirerek İzmir takımlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Ben de eski bir milli voleybolcu olarak Arkasspor Kulübü'ne sağlık alanında destek vermekten oldukça mutluyum. Önümüzdeki sene Avrupa'da önemli başarılara imza atmalarını canı gönülden istiyoruz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

ARKASSPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI DEĞER: ŞAMPİYONLUKLA ÖDÜLLENDİRİRİZ

Arkasspor Kulübü Asbaşkanı Cenk Değer ise Medicana International İzmir Hastanesi'yle pandeminin başladığı dönemde sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu süre zarfında bize her türlü desteği verdiler. Covid ortamında oyuncularımızın sağlığı için verdikleri emekler nedeniyle teşekkür ederim. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon pandeminin etkisi azalır ve hep birlikte maçları heyecanla izleriz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyonlukla ve kupayla bu birlikteliği ödüllendirmiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı