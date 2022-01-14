Arkasspor, Tokat'ta galibiyet arıyor

MADEN, ELAZIĞ (DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında geçen hafta evinde düşme hattındaki Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup eden Arkasspor, 15'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Hafta boyunca maça iyi hazırlandık ve kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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