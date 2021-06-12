Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj

EURO 2020'deki ilk maçında Rusya filelerini havalandıran Romelu Lukaku gol sevincinde, saha ortasında rahatsızlanan İnter'den takım arkadaşı Christian Eriksen'e mesaj yolladı ve Danimarkalı futbolcuyu sevdiğini dile getirdi.