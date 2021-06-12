Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
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Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj

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EURO 2020'deki ilk maçında Rusya filelerini havalandıran Romelu Lukaku gol sevincinde, saha ortasında rahatsızlanan İnter'den takım arkadaşı Christian Eriksen'e mesaj yolladı ve Danimarkalı futbolcuyu sevdiğini dile getirdi.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle öne geçti. Lukaku, kaydettiği golün ardından saha ortasında fenalaşan ve kalp mesajı ile hayata döndürülen Christian Eriksen'i unutmadı.

"SENİ SEVİYORUM"

Golden sonra kameraya yönelen Belçikalı futbolcu, Danimarka-Finlandiya maçında yaşadığı rahatsızlıkla dünyayı korkutan Inter'den takım arkadaşı Eriksen için "Seni seviyorum" diye bağırdı.

Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj

Diğer yandan Lukaku, Belçika formasıyla çıktığı son 15 resmi maçta 19 gol attı.

Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
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