23.10.2019 11:55

Arkadaşını ezerek öldüren Güner Alvanoğlu'nun yargılandığı davada karar

Sanığın 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta arkadaşı Caner Coşkun'u ezerek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Güner Alvanoğlu'nun davası karara bağlandı. Mahkeme sanık Alvanoğlu'nun 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmada son savunması sorulan sanık Alvanoğlu "Biz Caner ile kardeş gibiydik, annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum" dedi.

Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen Güner Alvanoğlu aracı ile manevra yaparak arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Caner Coşkun'un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Güner Alvanoğlu ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı müvekkilinin taksirden cezalandırılması gerektiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

"Biz Caner ile kardeş gibiydik"

Son savunması sorulan Güner Alvanoğlu ise olay yerine arkadaşını görmek için gittiğini söyleyerek "Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Keşke telefonu açıp olay yerine gitmeseydim. Olaydan dolayı pişmanım arkadaşımı kaybettim. Biz Caner ile kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme sanığın savunmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi.

"24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi"

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Güner Alvanoğlu'nun olay günü orada bulunan Mert Özdağ'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına, Caner Coşkun'a karşı ise 'olası kasıt ile öldürme neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan maktul Caner Coşkun'un annesi Gülşen Coşkun sanık ceza aldığı için mutlu, oğlunu kaybettiği için üzgün olduğunu söyleyerek "Hak yerini buldu. Daha fazlasını bekliyordum aslında ama aldığı ceza da benim içimi soğutuyor" dedi. Maktulün babası Erdinç Coşkun ise sanığın cezasını çektikten sonra dışarı çıkacağını ancak hayatını kaybettikleri çocuklarının geri gelmeyeceğini söyleyerek "En azından aldığı cezadan dolayı içimize bir su serpildi. Pişman olduğunu hiç belli etmiyordu. Sürekli ben yapmadım diyordu. Ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi. İnandırıcı değildi benim için" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Esenyurt'ta 22 aralık 2017'de Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan arabalarının aküsü bittiği için tamirci arkadaşları Güner Alvanoğlu'ndan yardım istemiş, yanlarına gelen Alvanoğlu ile alkol almışlardı. Bu esnada olay yerine gelen Mert Özdağ ve arkadaşları ile 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşanmıştı. Arkadaşlarının darp edildiğini gören Güner Alvanoğlu iddialara göre kavgayı dağıtmak için aracı ile manevra yapmış ve arkadaşı Caner Coşkun'u ezmişti. Hastaneye kaldırılan Caner Coşkun hayatını kaybederken, olaya ilişkin soruşturma başlatılıp iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında sanık Güner Alvanoğlu'nun 'olası kastla öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İHA