Arjantin maçı öncesi Brezilya hocası Tite'den olay sözler: Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Copa America'da Arjantin'e karşı oynayacakları final öncesi Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Tite, "Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı anlatırım. Bende de Neymar var. Messi'yi nasıl durduracağımı biliyorum ama bunu söylemem" dedi.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Arjantin ile oynayacaklar Copa America öncesinde konuştu.

Deneyimli teknik adam çok fazla sorulan Messi'yi nasıl durduracaklarına ilişkin soruya verdiği ilginç gündem oldu. Tite açıklamasında, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum ama bunu söylemem" ifadelerini kullandı.

Arjantin cephesinde de Neymar'ı durdurma planları olduğunu bildiğini söyleyen Tite, "Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı açıklanm" diyerek ilginç bakış açısını ortaya koydu.

Copa America'nın bulundukları bölge açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Tite, "Turnuvanın en çok dribling yapan, en çok top süren gibi bireysel oyunlarını yapan takım biziz. Kupayı da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.