Arıza 25. bölüm izle! Show TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 25. bölüm izle

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Arıza dizisi Show TV ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Arıza 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARIZA 23. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Arıza dizisinin 24. bölümüned Ali Rıza, Balaban'ı arayıp Halide'nin yerini öğrenmeye çalışsa da Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyleyince ortalık karıştı. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğundan emin ve Burak'a Balaban'ı getirmesini emrediyor. Tutsak edildiği yerde Balaban'la karşılaşan Halide ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyleri öğrenir ve şoka girer. İhtiyar Balaban'ın karşısına oturur ama ona masada yer vermeye şimdilik niyeti yoktur, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

ARIZA 24. BÖLÜM İZLE

Arıza dizisinin 24. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.