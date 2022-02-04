Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de arıcılık platformu üyeleri ve arı yetiştiriciler ile sektörün değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ülkemiz ve Denizli arıcılığının geleceği ile ilgili olarak arıcılığın dünyadaki yeri, kentteki kovan ve arı koloni sayısı, bal verimi ve arıcıların sorunları ile bal üretiminin artırılması, gençlerin arıcılığa yönlendirilmesi gibi konularda arıcılık platformu üyeleri ve arı yetiştiricileri ile sektör değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Yılmaz Erkaya'nın katılımları ile arıcılar birliği başkanı, il müdürlüğü teknik personelleri, arıcılık platformu üyeleri ile arı yetiştiricileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Yılmaz Erkaya arıcılığın geliştirilmesi, bal veriminin ve diğer arı ürünleri; propolis, bal mumu, arı sütü, arı zehri gibi ürünlerin üretiminin arttırılması ve arıcılarımızın sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Daha sonra İl Müdürlüğü teknik personellerince dünyadaki ve ülkemizdeki arıcılığın durumunu anlatan sunum gerçekleştirildi. - DENİZLİ