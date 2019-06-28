Arıcılardan "kavurucu sıcaklar"da zorlu mesai

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaliteli bal üretmek için yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiren arıcılar, zorlu yaşam koşulları ve kavurucu sıcaklara rağmen işlerini severek yapıyor.

Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından zengin floraya sahip olan ve bu yüzden de arı yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Ovacık ilçesinde, yaz mevsimiyle arıcıların arı kovanları başındaki zor ve yorucu mesaisi arttı.

Her yıl 13 bin arı kovanının bulunduğu ve 150 arıcının mayısta başlayıp eylül ayına kadar arılarının yanında konakladığı ilçede, mevsime bağlı olarak doğadaki bal kaynaklarının çoğalmasıyla arıcılar, gece gündüz demeden kovanlardaki arı kolonileriyle ilgileniyor.

İlkbaharda arı kovanlarının durumunu, ana arıların yaşını, kovanlardaki bal miktarını ve hastalık ile zararlı olup olmadığını kontrol eden arıcılar, arıların bal toplamaya başladığı haziran ayından itibaren de çıta çakımı, telleme, bal mumu yapımı, kraliçe arı üretimi ve kovandaki arı sayısını çoğaltma ile arı yağmalarını önleme gibi işlerle uğraşıyor.

Yılın yarısını ailelerinden uzakta, arı kovanlarının başında geçiren ve çadırda ya da barakalarda yaşamını sürdüren arıcılar, boz ayıların bal yemek için arı kovanlarına verdiği zararı önlemek içinde son yıllarda kovanların çevresini güneş enerjili çitlerle örerek bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Güneş enerjisinden üretilen 12 voltluk elektriğinin her 1,5 saniyede bir tellere verilmesiyle çalışan sistem ile ayıların korkup kovanlara zarar vermesini engelleyen arıcılar, böylece geceleri rahat uyuyabiliyor.

Yaz mevsimi boyunca yakıcı güneş altında arılarla ilgilenip, bunaltıcı sıcaklarda ekmeğini kazanmak için çabalayan arıcılar, doğal bal üretiminin yanı sıra polen ve kraliçe arı üretimi de yaparak çevre il ve ilçelere ürün pazarlıyor.

Arıcılardan Selahattin Aktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık mesleğinin babadan kalma olduğunu söyledi.

Aktimur, 5 yıldır arıcılık mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Yaz mevsimiyle bal sezonuna hazırlık sürecimiz başladı. Günlük ve haftalık olmak üzere rutin kontrollerimiz oluyor. Ayrıca arıların bal getirmesiyle çıta çakma ve telleme, bal mumu hazırlama işleriyle uğraşıyoruz. Bunun dışında ana arı da yetiştiriyoruz. Çünkü bazı durumlarda ana kesen koloniler oluyor. Bu konularda faaliyet göstererek kendimizi daha da geliştiriyoruz. Mesleğimiz zor, havalar sıcak olduğu için çalışmakta zor oluyor ama işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Arıcı Hıdır Basrioğlu da arıların hassas yapıya sahip olmasından dolayı çocuğa benzediğini ve kavurucu sıcaklara aldırış etmeden günlük olarak arılarıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA