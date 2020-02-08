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Arhavi Voleybol: 3-1

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Eyüp Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Matic (xx), Muhammet (xx), Mirza (xx), Mustafa Cengiz (xx), Yiğit (xxx), Burak Çevik (xxx), Bravo (xx), Caner (xx), Efe (xx), Burak Güngör (xx), Blankenau (xx), Adis (xxx), Mustafa Koç (xx)ARHAVİ VOLEYBOL: Umut...

08.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:45
Arhavi Voleybol: 3-1

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Eyüp Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Matic (xx), Muhammet (xx), Mirza (xx), Mustafa Cengiz (xx), Yiğit (xxx), Burak Çevik (xxx), Bravo (xx), Caner (xx), Efe (xx), Burak Güngör (xx), Blankenau (xx), Adis (xxx), Mustafa Koç (xx)ARHAVİ : Umut (xx), Berk (xxx), Anıl (xx), Fatih (xx), Hamdi (xx), Alper (xx), Salih (xx), Tolga (x)SETLER: 25-16, 25-15, 20-25, 25-10SÜRE: 89 dakika (22, 22, 26, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-15, 20-25 ve 25-10'luk skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor, üst üste 3'üncü, toplamda 12'nci galibiyetini alıp 38 puana ulaşırken, son sıradaki Artvin temsilcisi 15'inci yenilgiyle 7 puanda kaldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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