Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Kaan Sarıaslan'ı transfer etti.

1.08.2019 18:49
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Kaan Sarıaslan'ı transfer etti.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaan Sarıaslan, geçen sezon Ankara DSİ'de 13.7 sayı, 2.4 ribaunt, 3.7 asist ortalamayla oynamıştı.

Kaynak: AA
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