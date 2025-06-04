Arefe Günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık 2025?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

AREFE GÜNÜ AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK 2025?

Özel sektöre bağlı alışveriş merkezleri (AVM) ve market zincirleri genellikle faaliyetlerine devam ediyor.

Bayram süresince AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri, her merkezin kendi yönetim politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak, çoğu AVM sabah 10.00'da açılıp akşam 22.00'de kapanırken, bayramın ilk günü bazı merkezler öğleden sonra açılabiliyor.

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelindeki çoğu alışveriş merkezi (AVM) açık olacak. Ancak, bayramın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü, bazı AVM'ler öğleden sonra hizmet vermeye başlayabilir.