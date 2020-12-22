Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:59

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Biber, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarını seçen Biber, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.

Biber, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına geçen sene de katıldığını anımsatarak, "Fotoğraflar hakikaten birbirinden anlamlı ve önemli. Keyifle bakarak oylamaya çalıştım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2021 yılının da daha iyi geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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