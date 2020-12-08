Ardahan'daki SOGEP projeleri yerinde incelendi
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Ardahan'daki SOGEP projeleri yerinde incelendi

08.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:21
Ardahan'daki SOGEP projeleri yerinde incelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Planlama, Programlama ve Kentsel Gelişme Dairesi Bakanı Fatih Gökyurt ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, SERKA desteğiyle SOGEP programı kapsamında Ardahan'da yaptırılan projeleri gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Planlama, Programlama ve Kentsel Gelişme Dairesi Bakanı Fatih Gökyurt ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, SERKA desteğiyle SOGEP programı kapsamında Ardahan'da yaptırılan projeleri gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Planlama, Programlama ve Kentsel Gelişme Dairesi Başkanı Fatih Gökyurt ile Bakanlık Uzmanı Ahmed Alper Yılmaz, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ile bakanlık yetkilileri daha sonra Ardahan'a giderek Ajans'ın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında mali destek verdiği projeleri yerinde inceledi.

Heyet, SERKA desteğiyle Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan Taş, Ahşap, Demir Üretim Teknikleri ve Tasarım Atölyesini gezdi. SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ile Daire Başkanı Gökyurt proje yetkililerinden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsında yaptırılan 1.1 milyon TL bütçeli atölyenin 900 bin TL'si Ajans tarafından karşılanıyor. 6 kişinin istihdam edileceği proje kapsamında 60 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Kentin geleneksel mimarisinde kullanılan taş ve ahşap ile demir işlenmesine yönelik ildeki gençler başta olmak üzere bu işi yapmak isteyenlere mesleki eğitimler verilerek bu mesleğin sürdürülmesi ve istihdam alanlarının yaratılması amaçlanıyor.

Heyet daha sonra Ajans desteğiyle yaptırılan kent merkezindeki Damal Bebek Evi ile diğer projeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - ARDAHAN

Ardahan'daki SOGEP projeleri yerinde incelendi
Ardahan'daki SOGEP projeleri yerinde incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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