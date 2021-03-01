Ardahan'da kar yağışı
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Ardahan'da kar yağışı

01.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:45
Ardahan'da kar yağışı

ARDAHAN'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

ARDAHAN'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Ardahan'da kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri de çatılarda oluşan ve insan hayatını tehdit eden buz sarkıtlarını temizledi. Bazı vatandaşlar ise kardan adam yaparak karın keyfini çıkardılar. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 10 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Damal'da 9.1, Çıldır'da 6.9, Hanak'ta 6.8, Posof'ta 3.2 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 6 derece oldu.

Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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