Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı
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Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı

12.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:58

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilmişti. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan, sosyal medyadan Faslı futbolcuya veda mesajı yayınladı. Turan mesajında, "Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, sarı-kırmızılıların sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'ya veda mesajı yayınladı.

"BERABER OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ZEVKTİ"

Arda Turan'ın veda paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti."

Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı

BELHANDA SİVASSPOR MAÇI SONRASI NE DEMİŞTİ?

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası stat zeminini eleştirirken; yönetimi hedef almış ve "'Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı.

Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı
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