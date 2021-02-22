Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı

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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabından F.Bahçe'ye giden İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelen bu paylaşım, taraftarlar arasında İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı.

MERT HAKAN VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÖNDERME

Paylaşımın Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelmesi Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.