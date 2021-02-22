Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı

22.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:21

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabından F.Bahçe'ye giden İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelen bu paylaşım, taraftarlar arasında İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı.

Arda Turan sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye Taylan ve Oğulcan'lı göndermede bulundu

MERT HAKAN VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÖNDERME

Paylaşımın Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelmesi Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı
Haber Yorumları (16)
FETDAT: arda doru söylemiş irfan kendine yaktı üc kuruş prara icin irfanın sonu geldi hayatı söndü
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİLİRKİŞİ: Bu Arda’yı hiç sevemedim zaman beni yanıltmadı
Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
CELLO: aynen arda abinizin peşinden gidin adam olursunuz. .
Cevap Yaz 10 10 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:12:05. #1.16#
title