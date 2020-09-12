Arda Turan'ın 9 yıl sonra Galatasaray formasına kavuştu
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Arda Turan'ın 9 yıl sonra Galatasaray formasına kavuştu

Galatasaray'da yaz transfer döneminde yuvaya dönen Arda Turan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak 2011 yılında kadroda bulunan tecrübeli futbolcu, böylece 9 yıl sonra formasına kavuşmuş oldu.

12.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:42

Süper Lig'de sezonun ilk maçına Gaziantep FK karşısında 11'de başlayan milli futbolcu Arda Turan'ın 9 yıllık Galatasaray hasreti son buldu.

Arda, sarı kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, o yaz 13 milyon euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu.

2015-2016 sezonu yazında dünya devi Barcelona, yıldız futbolcuyu 34 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Arda Turan son olarak da Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

GALATASARAY'LA 189 MAÇA ÇIKTI

Sarı kırmızılı forma ile son resmi karşılaşmasına 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkan Arda Turan, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını giydi. Galatasaray ile daha önce 189 resmi maçta görev alan Turan, 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Arda Turan'ın 9 yıl sonra Galatasaray formasına kavuştu
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