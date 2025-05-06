Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Arda Turan Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Arda Turan Fenerbahçe'ye mi gidecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor ile bu sezon da harika işlere imza atan Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk devreye girmiş, taraflar Londra'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. Peki, Arda Turan Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan'ın adı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılmıştı. Ancak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den bir talip olduğu öne sürüldü. İddialara göre, bu talip, yeni sezon için hoca arayışında olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gece yarısı bu iddiaları yalanladı ve suni gündem yaratıldığını belirtti. Arda Turan Fenerbahçe'ye mi gidecek?

ARDA TURAN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDECEK?

Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan'ın adı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılmıştı. Ancak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den bir talip olduğu öne sürüldü. İddialara göre, bu talip, yeni sezon için hoca arayışında olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gece yarısı bu iddiaları yalanladı ve suni gündem yaratıldığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor ile bu sezon da harika işlere imza atan Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk devreye girmiş, taraflar Londra'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Arda Turan için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den hiç beklenmedik bir talip çıktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi bulunuyor. Haberin detaylarında Arda Turan'a talip olan Süper Lig ekibinin adı verilmezken, bu takımın Mourinho'dan beklenen performansı alamayan ve yeni sezona yeni bir hoca ile başlayacağı konuşulan ' Fenerbahçe' olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI GECE YARISI YALANLADI

Arda Turan ile olan yakın dostluğu bilinen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı olarak gece yarısı bir yalanlama gelse de sosyal medyada bu iddia gündem oldu.

Ilıcalı açıklamasında "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.