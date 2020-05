Arda Turan'dan öğrencilere mesaj "Ülkesine hizmet etmek isteyen bir ağabeyinizim""İyi bir öğrenciydim""Okuldan gelir gelmez ödevlerimi yapardım""Galatasaray altyapısı bize iyi insan, iyi öğrenci ve iyi futbolcu olmayı öğretti""Herkesin bir şeye yeteneği vardır""Anne ve babanın rızasını almak çok önemlidir""Mutlaka...

- Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, gençlere mesaj gönderdi. Okyanus Kolejleri'nin Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk olan Arda Turan, bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna, "Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz" yanıtını verdi.Kendisinin çocukluğunda iyi bir öğrenci olduğunu dile getiren Turan, "İlkokul - ortaokul dönemlerinde iyiyim, lisede de çok başarılıydım. Üniversite kaydım da duruyor, dondurdum. Futboldan sonra devam edeceğim. 500 tane benim kadar yetenekli oyuncu kardeşim vardı, bunlardan çok azı üst seviyeye çıktılar. En önemli şey her zaman derslerdir. Okulunuzu en ön plana çıkartıp, okulla birlikte sporunuzu yönetmelisiniz. Sabah erken gidiyorsunuz, geç saatlerde çıkıyorsunuz. Ben okuldan gelir gelmez ödevlerimi yapardım. Sabahları bir saat erken kalkıp dersimi çalışırdım. Ekstra bir fedakarlık yapmadan bu iş zor oluyor. Yapılabilir mi, yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerimiz daha anlayışlılar. İkisi birlikte gidebilir ama önce eğitim. Antrenmandan sonra insan çok yorgun oluyor, yorgunluktan sonra çok zor oluyor" dedi."GALATASARAY ALTYAPISI BİZE İYİ İNSAN, İYİ ÖĞRENCİ VE İYİ FUTBOLCU OLMAYI ÖĞRETTİ"Galatasaray altyapısındaki günlerinden bahseden Arda Turan, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Örf ve adeti öğreniyorsun, bir yaş büyüğe bile ağabey diyorsun. Kıyafetin düzgün olmalıdır. Oyunu doğru oynamak, iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" açıklamasını yaptı."HERKESİN BİR ŞEYE YETENEĞİ VARDIR"Herkesin bir spora veya sanata yeteneği olduğunu savunan Arda Turan, "Kimin nasıl okçu olduğunu, kimin güreşçi, kimin bisikletçi olduğunu bilemeyiz. Popüler sanat ve sporlardan farklı yetenekleri olabilir herkesin. Takım ve spor ruhu içinde olsunlar. Yeteneği ortaya çıkartmak daha önemlidir. Çok yetenekli arkadaşlarımız çalışmayıp paslandılar, az yetenekli olup çok çalışan arkadaşlar daha iyi yerlere geldiler" diye konuştu."ANNE VE BABANIN RIZASINI ALMAK ÇOK ÖNEMLİDİR""Bazen ebeveynlerin isteğine göre çocuklar, popüler olan dala yönlendiriliyor. Bunu doğru buluyor musunuz" sorusuna yanıt veren Turan, şu ifadeleri kulandı: "Hayatta anneler ve babalar asla evlatlarının kötülüklerini istemezler. Anne ve babanın rızasını almak çok önemlidir. Benim doğrularım da vardı küçükken. Ama anne ve babalarımız daha büyük tecrübeye sahipler. Onların bize gösterdikleri koşulsuz ilgiden faydalanmak lazım. Anne ve babanın rızasının alınmasından yanayım. Doğru iletişimle anne ve baba ikna edilecektir. Genç kardeşlerimizin anne ve babalarına seslerini yükselttiğini görüyorum. Ben de bir babayım, bu durum çok üzücü. İletişim ve fikir danışma tabii ki olmalı ama örf ve adet çok önemli. Küçükken anneye bağırdım, Avrupa Şampiyonası'na gidemedim sakatlanıp. Kulağımda küpedir.""MUTLAKA DİL ÖĞRENİN"Dil öğrenmenin çok önemli olduğunu kaydeden Arda Turan, "Mutlaka ki dil öğrenin. Okulda öğrendiğimiz bazı şeyler hayatta karşımıza çıkmıyor ama dil mutlaka çıkıyor. Artık dil öğrenmek bir artı değil, gerçek. Bir yabancı dil öğrenin, hangisi olursa olsun" yorumunu yaptı."ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA FATİH TERİM""Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi" sorusuna Turan, "Simeone çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama Fatih Terim beni eğitti. Beni çok iyi eğitti ve geliştirdi" yanıtını verdi.TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ, SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜ?Futboldan sonra ne yapacağına ilişkin konuşan Arda Turan, "Ben de bilmiyorum ama benim yaşıma gelince, günün şartlarına göre hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Kariyeri bitince sporun içinde olmak istiyorum ama o zamanki konumum belirleyecek" diye konuştu."KANTİNDE SON DERS PARALARI SAYIP GAZOZ İÇMEK ÇOK KEYİFLİYDİ"Okyanus Kolejleri'nin Instagram canlı yayınında öğrenci Arda Görücü'nün sorularını yanıtlayan Arda Turan, Arda'nın verdiği kelimelerin kendisindeki karşılıklarını söyledi: En sevdiğin ders: Matematik, Tarih, CoğrafyaOkulda en çok özlediğin şey: Teneffüs aralarında top oynamayı çok severdim. Kantinde son ders paraları sayıp gazoz içmek çok keyifliydi. Bir de okul takımı maçlarıTecrübe: Olgunluk ister. Hayattaki tüm tecrübeleri yaşamaya başlarsak, tecrübe yetmez.Çocuk: Evladım hayattaki en değerli şey.Aile: Her şeyArda Turan: Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz."TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK PROBLEM...""Türk futbolundaki en büyük problem nedir" sorusuna Arda Turan, "Türk futbolundaki en büyük problem, altyapı, yönetim şekli ve eğitim. Bunların hepsi birbirine bağlı. Biri eksik olunca, Avrupa'da geride kalıyoruz" yanıtını verdi."KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM AMA HİLE ASLA"Genç sporculara önerilerde bulunan Arda Turan, "Ben kendimden tavsiye vereyim, çok hırslıyımdır. Kazanmak için her şeyi yaparım. Asla hile yapmam, fair olurum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele ederim ama dürüst olmak lazım" dedi."HAYATINIZI HİÇBİR ŞEKİLDE 3 SAATLİK BİR SINAV BELİRLEMEYECEK"

Son olarak tüm gençlere seslenen Arda Turan, "Tüm Okyanus Kolejleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyorum, selam gönderiyorum. İnşallah tavsiyelerim bir işe yarar. Hayatınızı hiçbir şekilde 3 saatlik bir sınav belirlemeyecek. Hayatınızın merkezinde tutmayın. Mutlaka yeni fırsatlar çıkacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA