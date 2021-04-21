Arda Turan: Bazı şeyler zor ve ne anlatacağım bilmiyorum, hocamız bu yaşında gece gündüz emek veriyor

Galatasaray kaptanı Arda Turan karşılaşmanın ardından, "Pes etmeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam. Fatih Terim gecesini gündüzüne katıyor" diye konuştu.

Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Galatasaray, Trabzonspor'a bırakılan iki puan hakkında özeleştiri yaptı, takımın hatalarını anlattı.

İşte Arda'nın açıklamaları:

"BU YAŞINA RAĞMEN"

"Fatih hoca gecesini gündüzü buraya veriyor. Bu yaşına, bu kadar emeğine rağmen maçın analizini ve olabilecekleri en iyi şekilde yapıyor, biz oyuncular bunu bazen yansıtamıyoruz. Muslera'ya katılıyorum, son anlarda 1 puan almak da önemli oldu.

"BAZI ŞEYLER ZOR OLUYOR"

Bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam. Elbette diğer takımlar da takılacaktır. Biz takılıyorsak herkes takılır.