Arda Turan'a Verilen Ceza İspanyol Manşetlerinde: Arda'ya Örnek Ceza
PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan, İspanyol basınında gündem oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca haberi "Arda Turan'a örnek ceza" başlığıyla verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, İspanya basınında yankı uyandırdı.
Marca gazetesinde, "Arda Turan'a örnek ceza: 16 maç men" başlığıyla yayınlanan haberde, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynan maçta Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcunun hatalı bulduğu bir karar sonrası maçın hakemini itmesi ve hakaret etmesi gerekçeleriyle tarihi bir ceza aldığı belirtildi.
"BARCELONA'NIN ARDA TURAN'I SATMASI ZOR GÖZÜKÜYOR"
Haberde, son yaşanan olaylar ve düşük performansı nedeniyle Barcelona'nın Arda Turan'ı bonservisiyle başka bir kulübe yollamasının zora girdiği belirtilerek, "Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Arda Turan'ı yollaması imkansız olmasa bile oldukça zor gözüküyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
AS gazetesinde ise, Arda Turan'ın sportmenlikten uzak eylemi nedeniyle 16 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı vurgulanarak, "Oyunun 95. dakikasında, Türk oyuncu beklediği faulü vermediği için hakemi protesto etti ve sonunda onu itti. Disiplin Komitesi bunu affetmedi." ifadelerine yer verildi.
HABERDE HAKEME SALDIRIDA BULUNDUĞI HATIRLATILDI
Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'a verilen cezayı sert ve tarihi bir ceza olarak niteledi. Haberde, Arda Turan'ın daha önce milli takım kampında bir gazeteciye saldırıda bulunduğu da hatırlatıldı.
El Pais de Barcelona'nın Medipol Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan'ın 2015 yılında Atletico Madrid'de oynadığı sırada hakeme krampon fırlatmasına rağmen ceza almadığını anımsattı.
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Koca Kafa. . koca kafaSen Madrit''teki gunlerini cok ara. . . !!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkes zengin olabilir ama herkes zenginliği kaldıramaz, herkeste yeteneğini taşıyamıyor galiba...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arda Arda Arda sıkıldım artık futbol basit bir oyun altopu yanındakine ver al topu kaleye vur bu kadar hakemle ne işin var birine krampon fırlat birine saldır bunun sonu yok ............Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yıllar önce Engin BAYTAR soytarısı, Cüneyt ÇAKIR''a fiziki müdahalede bulunmuş ve 10 maç ceza almıştı. Tabi orada tehdit ve hakaret olmadığından bu durumlar rapor edilmemişti sanırım. Şimdi bu soytarılığı göz önüne alırsak ARDA''nın, Yardımcı hakeme fiziksel saldırıdan 10 maç, ihracın ardından müsabaka hakemine yönelik önce hakaret 3 maç, yine ardından tekrar üzerine yürüyerek tehdit 3 maç, ve toplam 16 maç ceza verildiğini düşününce gayet orantılı bir ceza olmuş. Eğer Tahkim düşürürse yazık olCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ulan bılmeyende arda kırk bin kişiyi katlettı sanır...arda senı desteklıyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır