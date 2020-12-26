Dev maçtan önemli notlar

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçtan öne çıkan başlıklar şöyle.

Galatasaray maç fazlasıyla lider

Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor'un önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Aslan böylece puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 27 puanı olan Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Galatasaray, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Trabzonspor maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan, Göztepe maçının ardından bu haftayı da boş geçmedi. Arda karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

33 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ve Göztepe maçlarıyla birlikte ligde üçüncü gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 71. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan görev aldı. Oğulcan, karşılaşmanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü attı. Bu sezon takıma transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Oğulcan Çağlayan, 8 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 müsabakada görev aldı. Maça 11'de başlayan Oğulcan, 85. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimlerdi. Taylan, mücadelenin 14. dakikasında topa elle müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından cezalandırıldı.

25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı oldu.

RADAMEL FALCAO, 63 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, kırmızı kart cezası ve sakatlığının ardından 63 gün sonra Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmana Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcusu Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Kırmızı kart cezası ve sakatlıklarından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak olan Falcao, son olarak 24 Ekim'de ligin 6. haftasında deplasmandaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında 85. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve 63 gün sonra formasına kavuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı