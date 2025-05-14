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Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11'de mi?

Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11'de mi?
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Real Madrid, Mallorca ile La Liga maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11'de mi?

LaLiga'da şampiyonluk şansını zora sokan Real Madrid'e oyuncularından üst üste kötü haberler geldi. İspanyol devinde Lunin ve Brahim Diaz'ın sakatlanması kulübü zor duruma soktu. Peki, L Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11'de mi?

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba TSİ 22:30'da başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'de Vinicius Junior'ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba da maçta forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid, Mallorca ile La Liga müsabakasında karşılacak. Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'in bu karşılaşmada ilk 11'de yer alıyor.

REAL MADRID MALLORCA MAÇI İLK 11'LER!

Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynuyor mu, Arda Güler ilk 11'de mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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