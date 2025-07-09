Arda Güler PSG Real Madrid maçında oynayacak mı, Arda Güler ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son finalist bugün belli olacak. Yarı finalin ikinci maçında PSG ileReal Madrid karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Arda Güler PSG Real Madrid maçında oynayacak mı?

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci finalist Paris Saint-Germain (PSG) - Real Madrid maçının ardından belli olacak.

Paris Saint-Germain, grup aşamasının ardından son 16'da Inter Miami'yi 4-0 ile geçti. Fransa temsilcisi, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 yenerek son 4'e kalma başarısını gösterdi.

Real Madrid ise son 16 turunda zorlu rakibi Juventus'u tek golle turnuva dışına itti. İspanyol ekibi, çeyrek finalde ise milli oyuncumuz Arda Güler'in de 2 asist ile yıldızlaştığı maçta Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

New York'ta, Metlife Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Szymon Marciniak yönetecek.

PSG REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Finale çıkacak ekip, İngiliz temsilcisi Chelsea ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ARDA GÜLER PSG REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

PSG Real Madrid maçı kadroları henüz açıklanmadı.

PSG-REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.