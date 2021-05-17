Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor

Türkiye'nin önemli beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 78.3 milyon Euro'ya satın almak üzere anlaşma sağladı. Son pürüzlerin ardından satışın resmen gerçekleşeceği öğrenildi.

Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki en önemli markaları arasında yer alan Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi satın almak için kolları sıvadı.

İki dev firmanın satış için 78.3 milyon Euro üzerinde anlaşma sağladığı öğrenilirken, satış işleminden son aşamaya gelindiği öğrenildi.

İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi resmen sonlanmış olacak.

SOĞUTUCU VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÜRETİYORLAR

Whirlpool'un Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

"BÜYÜME VİZYONUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Satın alma işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Whirlpool'un hamlemiz de stratejik büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı oldu. Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde tüm tesislerimizde yaptığımız çalışmalarla sorumlu üretimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

TOPLAM İSTİHDAMI BİN KİŞİ ARTACAK

Arçelik'in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan çamaşır makinesi ve soğutucu fabrikalarından 3 yıl boyunca Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Satın alma ile Arçelik'in yurtiçinde üretim tesisi sayısı 10'a yükselirken, toplam istihdamı da bin kişi artacak.