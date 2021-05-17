Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor

Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 78.3 milyon Euro'ya satın almak üzere anlaşma sağladı. Son pürüzlerin ardından satışın resmen gerçekleşeceği öğrenildi.

Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki en önemli markaları arasında yer alan Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi satın almak için kolları sıvadı.

İki dev firmanın satış için 78.3 milyon Euro üzerinde anlaşma sağladığı öğrenilirken, satış işleminden son aşamaya gelindiği öğrenildi.

İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi resmen sonlanmış olacak.

SOĞUTUCU VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÜRETİYORLAR

Whirlpool'un Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

"BÜYÜME VİZYONUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Satın alma işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Whirlpool'un hamlemiz de stratejik büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı oldu. Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde tüm tesislerimizde yaptığımız çalışmalarla sorumlu üretimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

TOPLAM İSTİHDAMI BİN KİŞİ ARTACAK

Arçelik'in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan çamaşır makinesi ve soğutucu fabrikalarından 3 yıl boyunca Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Satın alma ile Arçelik'in yurtiçinde üretim tesisi sayısı 10'a yükselirken, toplam istihdamı da bin kişi artacak.

SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,36'dan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,36'dan işlem görüyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 21:30:12. #1.11#

title