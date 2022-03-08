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Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu

Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5-6 Mart 2022 günlerinde Nevşehir'de düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Aras Soydan, Küçükler E Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde eden Aras Soydan'a Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Nevşehir, Malatya, Türkiye, Spor, Haberler

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