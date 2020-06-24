Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor Rekabet Kuruluna, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Avusturyalı şirkete devrine ilişkin başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kuruluna, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Avusturyalı şirkete devrine ilişkin başvuruda bulunuldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.

Kaynak: AA