Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

07.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:43
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 37 kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12, Yemen'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 37 kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12, Yemen'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin daha vefat ettiği, 1158 yeni vaka tespit edildiği, 1130 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 273'e, vaka sayısının da 138 bin 640'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 125 bin 842 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 613 yeni vaka kaydedildiği, 1587 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1322'ye, vaka sayısının 410 bin 849'a, iyileşenlerin sayısının ise 392 bin 792'ye çıktığı bildirildi.

Yemen

Hükümete bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 33 yeni vaka tespit edildiği, 3 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 650'ye, vaka sayısının 2 bin 444'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1442 olduğu ifade edildi.

Husi milislerin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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