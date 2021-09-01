Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi
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Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq, Domagoj Vida'ya yıllık 5 milyon Euro'dan iki senelik kontrat teklif etti. Beşiktaş'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Vida bu teklife karşı soğuk baktı. Ancak kulüp son sözü söylemedi.

Fanatik'in haberine göre; Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'ya 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklifi yaptı. Domagoj Vida, kaptanlığa yükseldiği Beşiktaş'ta bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hırvat futbolcu, Arabistan'a soğuk bakıyor.

Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi

MALİYETİ EL YAKIYOR

Vida, Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-Beyazlılar Vida ile devam etmek istiyor ama uzun yıllardır indirim yaptıramadı. Kara Kartal, Vida konusunda son sözü söylemiş değil.

Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi - Haberler Spor
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