Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi

Ali Koç'un, "Ona sorun yaratırım" diye hedef aldığı oyuncu ortaya çıktı! Parasını istiyor

Büyükelçi paylaştı, işte Taliban'ın ölüm listesi! İlk sıradaki ismi tahmin etmek zor değil

Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq, Domagoj Vida'ya yıllık 5 milyon Euro'dan iki senelik kontrat teklif etti. Beşiktaş'la yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Vida bu teklife karşı soğuk baktı. Ancak kulüp son sözü söylemedi.

Fanatik'in haberine göre; Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'ya 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklifi yaptı. Domagoj Vida, kaptanlığa yükseldiği Beşiktaş'ta bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hırvat futbolcu, Arabistan'a soğuk bakıyor.

MALİYETİ EL YAKIYOR

Vida, Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-Beyazlılar Vida ile devam etmek istiyor ama uzun yıllardır indirim yaptıramadı. Kara Kartal, Vida konusunda son sözü söylemiş değil.