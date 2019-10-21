Aramıza tekrar hoş geldin

21.10.2019 16:49

2016, Andy Murray'nin kariyerinin belki de en iyi yılıydı: Roma’da, Şangay’da ve Paris’te kazanılan Masters turnuvaları, Wimbledon’da kendi seyircisi önünde şampiyonluk, ATP Yıl Sonu Finalleri’nde şampiyonluk ve kazanılan dört başka kupa daha.

2017’ye biraz formsuz giren Murray, mart ayında Dubai’de bir ATP 500 turnuvası kazandı. Wimbledon’a kadar şampiyonluk yaşamadan ilerledi. Son şampiyon olarak katıldığı Wimbledon’da çeyrek finalde Sam Querrey karşısında 2-1 öndeyken maçı 3-2 kaybetti ve elendi. Ardından sakatlıklar peşi sıra geldi. Britanyalı tenisçi, 2018’in haziranına kadar tek bir tekler maçı dahi yapamadı. 2018 yılında yalnızca 13 tekler maçına çıkabildi.

2019 sezonu başlarken yine çok iyi durumda değildi. Hatta artık sakatlıklar, bu büyük kariyeri sonlandıracak raddeye gelmişti. Murray, Avustralya Açık öncesinde Wimbledon’dan sonra emekli olacağını açıklıyordu. Avustralya Açık’ın ilk turunda Roberto Bautista Agut’a beş sette kaybetti İskoçyalı.

İki kez Wimbledon şampiyonu, 28 Ocak günü kalçasından ikinci kez ameliyat oldu. Yaklaşık beş ay sonra, formunu bulmak için çiftlerde oynamaya başladı. İki ay önce ise, Challenger seviyesinde birkaç maç oynayıp ritim kazandıktan sonra ATP seviyesindeki ilk tekler maçına Cincinnati Açık’ta çıktı. Orada ilk turda Richard Gasquet’ye elenen Murray, sonrasında toplamda 11 tekler maçı daha yapıp Antwerp’te, ATP 250 seviyesindeki European Open turnuvasına katıldı.

Antwerp’te finale kadar yükseldi Murray. Ancak finalden önceki üç maçta kortta yedi saat 25 dakika geçirmişti ve rakip, üç kez Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka’ydı.

Wawrinka ilk seti kazandı. İkinci sette 3-1 öne geçti. Hatta ikinci setin beşinci oyununda 15-40 öndeydi. Bir puan ve ardından iki oyun daha kazanması hâlinde şampiyon olacaktı. Ancak Andy Murray, mental olarak hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterdi. Önce servisini kurtardı, sonra seti geriden gelip 6-3 kazandı. Final setinde de galip gelen, 6-4 ile Murray’ydi.

İskoç tenisçi son şampiyonluğundan bu yana, yeni bir turnuva kazanmak için yaklaşık iki buçuk yıl bekledi. Kariyerinin 46. ve belki de en anlamlı şampiyonluğunu kazandı. Kupasını alırken söyledikleri de bu zaferin onun için ne kadar önemli olduğunu ifade ediyordu: “Bu çok şey ifade ediyor. Son birkaç yıl benim için çok çok zordu. Stan de ben de son zamanlarda sakatlıklardan çok çektik. Onunla böyle bir finalde oynamak harika. Şu an bu durumda olmayı beklemiyordum. Çok mutluyum.”

Wawrinka belki finali kaybetti ama Murray’nin bu seviyede olması onu da sevindirmişti: “Andy Avustralya Açık esnasında emekliliğini açıkladığında tüm tenis dünyası çok üzgündü. Onun geri döndüğünü görmek çok büyük bir haber. Her ne kadar kaybetsem de senin için hepimiz çok mutluyuz Andy!”

Murray, Antwerp’teki turnuvaya dünya 243 numarası olarak başlamıştı. Britanyalı raket böylelikle, 2018 Marakeş’te dünya 355 numarası olarak katıldığı turnuvayı kazanan Pablo Andujor’un ardından ATP Turu’nda bir turnuva kazanan en kötü sıralamalı oyuncu oldu. Dünkü zaferle birlikte bugün sıralamada 127. basamağa yükseldi.

Murray önümüzdeki Masters turnuvalarında ya da Grand Slam’lerde yeniden iddialı olur mu bilinmez ancak tenisin en üst seviyesinde böylesi bir gücün daha olması, izleyiciler için şüphesiz ki çok iyi bir haber. Aramıza tekrar hoş geldin Murray!