Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı

08.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:59

Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Meteoroloji'den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

OTOPARK GİRİŞLERİNE ŞERİT ÇEKİLDİ Araçlarını otoparka sokamayan Ali Atlı, "Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı
Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı
Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Sezen Aksu Cansu Dere
Spor Babel Sergen Yalçın Malcolm Thomas Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Bursa Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araç sahiplerini dolu korkusu sardı: Bundan otoparkçılar karlı çıktı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 10:59:22. #1.14#
title