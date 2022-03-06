GAZİANTEP (İHA) - Araban Ovası'nda yeşil firik sarımsak hasadı hazırlığı

GAZİANTEP Gaziantep'in sarımsak diyarı olan Araban ilçesinde, geçen yıl 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının 2022 yılı yeşil firik hasadı için hazırlıklar tamamlandı.

Araban'da sarımsak ekimi yapan çiftçiler yeşil firik sarımsak hasadının hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Araban Ovası'nda bu yıl 30 bin dönümlük alana ekilen sarımsakları inceleyen Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, 2022 yılı için yeşil firik hasadı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

"Bir dönümden 6-7 ton elde edeceğiz"

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Hasan Altun," Türkiye'nin en kaliteli sarımsağı Araban Ovası'nda yetişiyor. Geçen yıl Eylül ayında ekilen sarımsaklar bin bir zahmetle çocuk gibi yetiştirilip büyütüldü. Yeşil firik hasadı için ot temizliği ve bakım hazırlıkları tamamlandı. Yeşil firik sarımsak hasadı bu ay içerisinde başlanacak. Sağanak yağışlar bu yıl rekolteyi arttıracak. Üreticilerimiz bir dönüm sarımsak ekili alanda yaklaşık 6-7 ton ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz. Nisan ayında başlayacak olan sofralık yeşil firik sarımsağımız için şimdiden Türkiye'nin her bölgesinden komisyoncu ve tüccarlar ilçemize gelmeye başladı. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unu Araban Ovası karşılıyor" ifadelerini kullandı.