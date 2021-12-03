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Araban Kaymakamı Sevgili, engellilerle bir araya geldi

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban Kaymakamı Sevgili, engellilerle bir araya geldi

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

Kaymakam Sevgili, ziyaret ettiği engelli çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sevgili, ziyarette yaptığı konuşmada sevgi varsa engelin olmadığını belirterek, "Başta ilimizde yaşayan engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyor, bugünün toplumsal farkındalığa vesile olmasını diliyorum." dedi.

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AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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