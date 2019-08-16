Araban'da yol kenarlarında satılan doğal ürünlere ilgi

16.08.2019 12:17

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçilerin tarlalarından toplayıp yol kenarlarında sattıkları ürünler ilgi görüyor.

Vatandaşlar, üreticilerin Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Araban ilçe sınırı ile Yavuzeli arasındaki 35 kilometrelik kesiminde sağlı sollu sıralanan 11 üreticinin sattığı ürünlere ilgi gösteriyor.

Domates, patlıcan, biber, kabak, bamya, salatalık, sarımsak, soğan, karpuz, kavun, üzüm, incir, armut ve semiz otu satan üreticiler de ilgiden memnun.

Çiftçilerden Abdullah İzsüren, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahlarda sattıkları ürünlerin manavlara göre daha ucuz olduğunu ifade etti.

Üç yıldır tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri yol kenarında sattıklarını kaydeden İzsüren, insanların meyve ve sebzelerini kendilerinden aldığını dile getirdi.

Temmuz ortasında başladıkları satışların ekim ayına kadar sürdüğünü belirten İzsüren, "Bu süre içerisinde Gaziantep il merkezi, Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere çevre il, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlarımıza gönül rahatlığı ile doğal ürünlerimizin satış yapıyoruz. Hem biz gelir sağlıyoruz, hem de vatandaşlarımız fazla ücret ödemeden doğal, organik gıdalara ulaşıyor." dedi.

Kaynak: AA