Araban'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araban'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında asfalt ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Araban'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor
16.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:03

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında asfalt ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu, Sarıtepe, Elif ve Hisar kırsal mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik grup yolundaki eski asfalt yolda Haziran ayında başlattığı kazıma çalışmalarının ardından statik kaplama asfalt çalışmaları tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde gören Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, Dağdancık ve Yolveren kırsal mahallesi yolarındaki eski asfaltın kazıma ve dolgu malzemesi çekilip serilerek sıkıştırılması çalışmalarını yapılan bölgeye gidip ekiplerle bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru çalışmalar hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı tüm kırsal mahallelerimizin bozuk yollarının tamamında kısmen statik kaplama asfalt kısmen de yama çalışmaları yapılarak yollarında bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olacaktır. İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizdeki bozuk yolların yenilemesi ve yama çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp'a teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim Güncel
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Spor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hatice Çarpar Gonca Vuslateri Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Araban'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:31:09. #1.14#
title