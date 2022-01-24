Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Liglere neden ara veriliyor? Maçlar neden yok?

Futbolseverler transfer sezonu başlangıç tarihine odaklandı. Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, gibi birçok Süper Lig kulübünün takıma takviyede bulunması için transfer dönemine olan ilgi bu yıl büyük. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ermiş kısa bir aranın ardından da ikinci yarı başlamıştı. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Liglere neden ara veriliyor?

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Liglere neden ara veriliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını açmasının ardından şampiyonlukta tekrar takımların iddialı olması için takımlara takviyede bulunması bekleniyor. Bu nedenle 2022 yılı ara transfer döneminin açılması için taraftarlar büyük bir bekleyiş içerisinde.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

LİGLERE NEDEN ARA VERİLİYOR?

Süper Lig başta olmak üzere liglere neden ara verilmesi üzerine neden ara verildiği araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu 24, 25 ve 26. Hafta maç programını açıkladı.

Açıklanan programa göre en yakın maç 4 Şubat 2022 Cuma günü İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor arasında saat 20.00'de oynanacak. Aynı saatte Yukatel Kayserspor - Atakaş Hatayaspor arasında Kayseri'de oynanacak.

LİGE AHMET ÇALIK ADI VERİLMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulanmasının 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Salı günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla herkesin takdirini kazandığı vurgulanan açıklamada, milli futbolcunun federasyon, kulüpler ve Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "8'i A Milli olmak üzere 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz." denildi.

Haberler.com - Gündem