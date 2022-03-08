Apple, yeni iPhone SE modelini tanıttı! İşte Türkiye fiyatı
- Güncelleme:
Teknoloji devi Apple, diğer iPhone 13 modellerine daha uygun fiyatlı iPhone SE'yi tanıttı. 18 Mart'ta ön siparişe açılacak olan yeni modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 10.999 TL olarak belirlendi.
ABD'li teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliği ile uygun fiyatlı yeni iPhone SE modelini tanıttı. Bir önceki modelle aynı şekilde 4.7 inç ekran boyutuna sahip olan üçüncü jenerasyon İPhone SE, 18 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 25 Mart'ta piyasaya sürülecek.
A15 Bionic işlemciden güç alan ve 12 megapiksel ana kameraya sahip olan iPhone SE'nin 64, 128 ve 256 olmak üç ayrı depolama alanına sahip versiyonu bulunuyor. Buna göre, Türkiye fiyatları şu şekilde:
iPhone SE - 64 GB: 10.999 TL
iPhone SE - 128 GB: 11.899 TL
iPhone SE - 256 GB: 13.699 TL
Apple'ın geçtiğimiz senenin sonlarında satışa sunduğu İphone 13, 17 bin 499 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Daha iyi özelliklere sahip iPhone 13 Pro modeli 24 bin 999 TL, bir önceki model olan iPhone 12 ise 15 bin 799 TL başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor.
Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel
İşlemci: Apple A15 Bionic
Depolama: 64/128/256 GB
İşletim sistemi: iOS 15
Arka kamera: 12 megapiksel
Ön kamera: 7 megapiksel
Boyutlar: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Ağırlık: 144 gr
Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı