Apple şirketine koronavirüs etkisi: iPhone fabrikasında çalışanlar karantinaya alınacak
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Apple şirketine koronavirüs etkisi: iPhone fabrikasında çalışanlar karantinaya alınacak

Çinli şirket yerel hükümetin politikalarına uygun olarak, eyalet içinden gelen çalışanların 7 gün, eyalet dışından gelen çalışanların ise 14 gün karantinada kalması tavsiyesinde bulundu

07.02.2020 00:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:25
Apple şirketine koronavirüs etkisi: iPhone fabrikasında çalışanlar karantinaya alınacak

Çin'de iPhone telefonları üreten fabrikanın çalışanları iki haftaya kadar karantinaya alınacak.


Dünyanın en büyük elektronik alet üreticisi Foxconn'un fabrikasında salgın nedeniyle yılbaşı tatilinin uzatılmasının ardından 10 Şubat'ta işbaşı yapılacağı açıklanmıştı. Çinli şirket yerel hükümetin politikalarına uygun olarak, eyalet içinden gelen çalışanların 7 gün, eyalet dışından gelen çalışanların ise 14 gün karantinada kalması tavsiyesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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