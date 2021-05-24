AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?
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AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?

AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları nasıl öğrenilir?
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Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı. Pandemi nedeniyle sınavların online yapıldığı Açıköğretim sınavı ne zaman? Açıköğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı. Pandemi nedeniyle sınavların online yapıldığı Açıköğretim sınavı ne zaman? Açıköğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

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