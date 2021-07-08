Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Coğrafi İşaret alan Anzer Balı için Rize'nin İkizdere İlçesi, Çiçekli ve Ballıköy köylerini kapsayan 'Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı' gerçekleştirildi.

Coğrafi İşaret alan Anzer Balı için Rize'nin İkizdere İlçesi, Çiçekli ve Ballıköy köylerini kapsayan 'Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı' gerçekleştirildi.

İkizdere ilçesi Çiçekli ve Ballıköy köylerini kapsayan Anzer bölgesinde yaklaşık 13 km uzunluğundaki vadide üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün başvurusu sonucu Şubat ayında Coğrafi işaret tescili aldı.

Anzer Balı Coğrafi işareti kapsamında Ballıköy köyü Muhtarlık binası önünde denetim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, Ballıköy Köyü Muhtarı, Ballıköy ve Çiçekli Köyleri Anzer Balı Üreticileri, Anzer Balı Üretici Kooperatiflerinin Yöneticileri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, yapılan sunumun ardından yaptığı konuşmada "Coğrafi işaretli ürünlerin, tarımsal üretimde markalaşma, tanıtım ve reklam, ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi gibi konularda büyük avantajları vardır. Coğrafi İşaret Tescili sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünle buluşacaktır. İlimiz genelinde 11 adet Coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır. Hali hazırda 6 ürünümüz daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapmış ve inceleme aşamasındadır. Bu ürünlerimizin de tescil edilmesiyle beraber İlimizde üretilen, yöremizi tanıtan ürünlerimiz daha da değer kazanacaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak İlimizde Coğrafi işaretli Ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu projede görev alan tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen bölgede faaliyet gösteren kooperatif başkanlarımız ile muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Anzer Balı Coğrafi İşaret tescilimizin İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - RİZE

Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anzer Balı Coğrafi İşaret denetimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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