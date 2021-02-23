Antrenör Eğitim Programı toplantılarının yedincisi Antalya'da başladı

Antrenör eğitimindeki yenilenme süreci kapsamında gerçekleştirilen Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının yedincisi Antalya'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde 15 Mart'a dek sürecek programda, teorik dersler ile saha uygulamalarının yer aldığı "Gerçek Temelli" ve "Aday Antrenör Odaklı" yeni bir yaklaşımla yapılandırılan derslerin pratikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca video analizler ve özel çalışmalar yapılacak.

Toplantıda TFF'nin eğitici antrenörleri, antrenör eğitim programlarında görev alan akademisyenler ve diğer eğitimciler yer alacak. Eğitici antrenörlere yönelik sağlık ve fiziksel uygunluk testlerine devam edilecek. Daha önceden belirlenen bireysel beslenme ve egzersiz programları da sürdürülecek.

Antrenör Eğitim Programı'nda kökten değişim hedefiyle başlatılan çalışma grubu toplantıları, Eylül 2020'den bu yana devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan